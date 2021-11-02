Президент «Вильярреала» высказался о перспективах Никиты Иосифова в команде

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг рассказал о российском полузащитнике Никите Иосифове.
«У нас был долгий процесс оформления документации, поэтому Никита Иосифов присоединился к «Вильярреалу» достаточно поздно. Сейчас он находится в распоряжении второй команды «Вильярреала», также тренировался с основной командой, был в заявке на некоторые матчи. Мы видим в нём игрока именно такого плана, который нам нужен. Никита молодой и очень ценный игрок, мы верим, что у него хорошее будущее в «Вильярреале». Надеюсь, что, находясь между двумя командами, он сможет сыграть как можно больше игр за основную команду. Никита отлично себя проявляет, находится на ведущих ролях в «Вильярреале Б». Хотелось бы, чтобы в будущем он проявлял себя в Ла Лиге и стал важным игроком для первой команды», — передаёт слова Роига корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 2 ноября 2021
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