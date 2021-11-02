Нагельсман вернулся к работе с «Баварией» после перенесённого коронавируса
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман вернулся к работе с командой после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Нагельсман вернулся в Германию отдельно от команды и ушёл на самоизоляцию. Он оставался дома до полного выздоровления. Накануне его заболевания в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии» со счётом 0:4.
После трёх туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице группы E с девятью очками. Португальская «Бенфика» находится на второй строчке (4 очка), далее идут каталонская «Барселона» (3) и киевское «Динамо» с одним очком.
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