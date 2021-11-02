«Зенит» проиграл «Ювентусу» в выездном матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Ювентус» принимал «Зенит». Встреча прошла в тренировочном центре «Ювентуса» в Виново (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 16-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита», который успешно реализовал нападающий «Ювентуса» Сэмюэл Айлинг. На 31-й минуте защитник Габриеле Мулацци упрочил преимущество хозяев в счёте. На 44-й минуте форвард «Ювентуса» Анжель Шибозо довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте отставание гостей сократил нападающий «Зенита» Аким Белохонов. В концовке встречи, на 84-й минуте, форвард «Ювентуса» Байрон Стрейдонк забил четвёртый гол итальянской команды. Через 3 минуты игрок «Зенита» Кирилл Хвастухин установил итоговый счёт.
«Ювентус» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Зенит» (3) — на 3-м месте.
- 2 ноября 2021
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