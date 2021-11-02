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«Зенит» проиграл «Ювентусу» в выездном матче Юношеской лиги УЕФА

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в выездном матче Юношеской лиги УЕФА
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В матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Ювентус» принимал «Зенит». Встреча прошла в тренировочном центре «Ювентуса» в Виново (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 16-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита», который успешно реализовал нападающий «Ювентуса» Сэмюэл Айлинг. На 31-й минуте защитник Габриеле Мулацци упрочил преимущество хозяев в счёте. На 44-й минуте форвард «Ювентуса» Анжель Шибозо довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте отставание гостей сократил нападающий «Зенита» Аким Белохонов. В концовке встречи, на 84-й минуте, форвард «Ювентуса» Байрон Стрейдонк забил четвёртый гол итальянской команды. Через 3 минуты игрок «Зенита» Кирилл Хвастухин установил итоговый счёт.

«Ювентус» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Зенит» (3) — на 3-м месте.

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 17:00 МСК
Ювентус U19
Турин, Италия
Окончен
4 : 2
Зенит U19
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Айлинг – 16' (пен)   2:0 Мулацци – 31'   3:0 Шибозо – 44'   3:1 Белохонов – 61'   4:1 Стрейдонк – 84'   4:2 Хвастухин – 87'
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