Руководство «Ньюкасла» рассчитывает, что Эмери возглавит клуб до матча с «Брайтоном»

Руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» рассчитывает, что наставник «Вильярреала» Унаи Эмери в ближайшее время возглавит «сорок», сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Ньюкасл» намерен заключить контракт с испанским специалистом до матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион», который состоится в субботу, 6 ноября. Соглашение с Эмери будет подписано на три года. «Сороки» выплатят «Вильярреалу» € 7 млн в качестве компенсации за переход испанского специалиста.
Ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла» рассматривались наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, Дженнаро Гаттузо и Люсьен Фавр, находящиеся без клуба, рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард и другие.
20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку.
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