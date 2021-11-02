Глава блока развития ФНЛ: мы катимся вниз в таблице коэффициентов УЕФА

Глава блока развития Футбольной национальной лиги Герман Чистяков раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

«Президент «Урала» Григорий Иванов на днях сказал: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам». У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Я всегда был за лимит, чтобы играли наши ребята. Если сейчас убрать лимит, будет проще привезти иностранцев, но кто в сборной-то играть будет?» В эпоху ковида главные дискуссии – вокруг так называемой «новой этики», диктатуры толерантности и всего шквала странных тем, которые нам тут порой непонятны и кажутся далёкими.

Григорий Иванов был одним из первых руководителей в РПЛ, для кого мы организовали онлайн-беседу с голландцами. Немного опасались резко негативной реакции руководителя «Урала» на новые идеи, готовили голландцев, но, на удивление, Григорий Викторович был просто душка: мило слушал и лишь скромно возражал.

В конце беседы отметил, что лучше него с голландцами поговорит его спортивный директор, господин Ефремов – мол, вот уж кто «разнесёт» все ваши голландские идеи в пух и прах. Организовали и этот диалог. Эффект тот же, все аргументы – из области «никто нигде так не делает, а почему мы?»

Так, может, именно поэтому нам и нужен такой эксперимент и уникальный импульс? Ведь именно у нас клубы не умеют работать на своих аренах, со своей аудиторией и прямо говорят: народ массово приходит только на больших соперников. Ведь именно мы катимся вниз в таблице коэффициентов УЕФА, и пока нет ни одного повода это падение хотя бы замедлить», — написал Чистяков в своём аккаунте в «Фейсбуке».