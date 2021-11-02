Гвардиола — о матче с «Брюгге» в ЛЧ: эта игра важнее, чем встреча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Брюгге». Игра состоится завтра, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Эта игра важнее, чем матч с «Манчестер Юнайтед». Мы можем облегчить себе задачу по выходу из группы Лиги чемпионов.



В Премьер-лиге много игр, а здесь всего шесть игр и осталось только три. Третий и четвёртый матч – решающие. Мы должны отнестись к ним серьёзно и хорошо себя показать. С каждым годом в Лиге чемпионов сложнее играть. Мы уже проиграли в Париже», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



После трёх матчей «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Брюгге» (4) – на 3-м месте.



Матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится 6 ноября.