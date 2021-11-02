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Де Дзерби: «Шахтёр» ещё не забивал в Лиге чемпионов, но это случайность

Де Дзерби: «Шахтёр» ещё не забивал в Лиге чемпионов, но это случайность
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Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Мы продолжаем играть в нашу игру. Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наши прогрессии могут появляться в матчах со сложными соперниками. Мы придерживаемся нашей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у «Шахтёра» есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Это будет правильно.

Винисиус не только против «Шахтёра» играет грандиозно. Он и против «Барселоны» отлично сыграл. Будем обращать внимание не только на него и Бензема, но и на всех остальных игроков. Винисиус — пример для многих вингеров. Он в молодом возрасте начал носить футболку «Реала». Это тяжело, но он показал все свои лучшие качества. Что касается Карло Анчелотти, то два итальянца, которые разговаривают на испанском, — это весело. Карло — пример для всех итальянских тренеров. Он умеет передавать спокойствие футболистам, и это он показал везде, где тренировал. Он — один из самых лучших тренеров.

Мы не забивали ещё в Лиге чемпионов, но это случайность. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов. Против «Интера» было много шансов, да и с «Реалом». Мы не должны забывать, что играли без Траоре. Это не оправдание, это факт. Но это тяжело. Дентиньо прилетел с нами. Он может сыграть, но я не знаю состав на завтрашнюю игру. Буду принимать это решение перед матчем», — приводит слова Де Дзерби Football.ua.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Шахтёр» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 20:45 мск.

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