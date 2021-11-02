«Может, это первый шаг к поглощению». Экс-директор «Локо» о переговорах CFG со «Спартаком»

Бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек прокомментировал информацию о возможной покупке части акций московского «Спартака» арабской компанией City Football Group, которая владеет «Манчестер Сити».

«Новость очень интересная. «Спартак» — большой клуб. Надо понимать, что за всей пирамидой стоит «Манчестер Сити», идеология развития этого бренда. Покупая «Спартак», они будут пытаться выстроить взаимодействие между клубами не только за счёт обмена игроками, развития брендинга и так далее. Это интересно «Манчестер Сити» ещё и для продвижения его бренда на новую территорию. «Сити» — известный бренд, но он не так популярен в России, как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Задача покупателя — обеспечить рост бренда «Сити». Насчёт развития бренда «Спартака» есть сомнения.



Что даёт владение 20% акций? Не думаю, что это даёт сильно больше, чем место в совете директоров. Может, это просто первый шаг на пути к большему поглощению «Спартака». Но нельзя исключать, что это просто часть большой сделки. «Спартак» принадлежит Вагиту Алекперову. Вопрос, кому достанется «Лукойл»? Возможно, это часть сделки по продаже самого «Лукойла» другим инвесторам, когда Вагит Юсуфович отойдёт от управления компанией. Но тогда это должно согласовываться другими людьми. Сама сделка «Спартаку» может дать спокойствие на какое-то время, а всё остальное зависит от того, как всё пойдёт дальше», — сказал Киричек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.