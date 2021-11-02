Клопп поддержал футболиста, совершившего каминг-аут

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал защитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, совершившего каминг-аут.



«Конечно, думаю, мы все согласны, что так быть не должно. Очевидно, что Джош совершил большой поступок, но это проблема. Ненормально, что ему приходится делать заявление, а не просто жить своей жизнью. Никого не должно это волновать.



После 30 лет работы в футболе я могу сказать, что у меня никогда не было раздевалки, в которой это было бы проблемой. Мы все должны над этим работать, что разочаровывает.



Подобные заявления не нужны, никто не должен их делать, никто не должен открываться. Я же не говорю, что являюсь гетеросексуалом. Такие вещи должны быть нормальными, но сейчас сложно изменить ситуацию. Если проблема не в раздевалке, то где? Как отреагируют на это в СМИ? Сможет ли Джош просто вернуться к тому, что он хочет делать – играть в футбол? Толпы на стадионах, известно, как это бывает…



Что-то подобное было в Манчестере, болельщики что-то кричали нам. Честно говоря, не знаю, почему. На стадионе пытаются задеть. После подобного заявления это точно произойдёт. Нужно быть сильным, чтобы пройти через это.



Я видел его заявление, он выглядит очень сильным, умным молодым человеком, желаю ему всего наилучшего. Очень благодарен ему за то, что он сделал, потому что мы снова говорим на эту тему. Не помню, когда мы говорили об этом в последний раз. Это хорошо для начала перемен», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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