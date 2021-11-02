Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.
«Мы надеемся, что Лионель быстро восстановится и скоро вернётся в состав. Больше ничего сказать не могу. Мы должны выиграть в ближайшем матче с «Лейпцигом». На нас лежит ответственность, мы обязаны победить», – цитирует Почеттино RMC Sport.
Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.
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