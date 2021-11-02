Нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин рассказал, что изучает игру Роналду, чтобы стать лучше
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Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин рассказал, что уделяет пристальное внимание игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чтобы стать лучше.
«Как центральный нападающий я люблю смотреть на него. Изучаю его игру. Он — тот, на кого я всегда равнялся. Благодаря трудолюбию и желанию постоянно забивать, Роналду — лучший игрок в мире.
Ты можешь оказаться в нужное время в нужном месте, но ты должен понимать, как ты туда попал», — цитирует форварда «Эвертона» Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Доминик Калверт-Льюин сыграл в трёх матчах и забил три мяча. Криштиану Роналду за семь матчей в чемпионате Англии четыре раза забил и отдал одну результативную передачу.
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