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Жоржиньо Вейналдум: моя главная задача — узнать своих одноклубников получше

Жоржиньо Вейналдум: моя главная задача — узнать своих одноклубников получше
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум рассказал об адаптации в новом клубе.

«Думаю, моей самой важной задачей в «ПСЖ» до сих пор является узнать своих одноклубников получше. Все они для меня — новые люди, ни с кем из них я не встречался раньше с профессиональной точки зрения, нам надо сыграться. На тренировках усердно работаю и лучше знакомлюсь с их игровыми привычками. Здесь я познакомился с новым тренером с уникальным стилем игры. Я должен привыкнуть ко всему. Маурисио даёт нам возможность быть свободными художниками на поле, а также проводит большую ротацию состава, которая касается всех позиций. Я пришёл из команды, в которой играл пять лет. В Англии всё было слажено, мы знали друг друга», — сказал Вейналдум на пресс-конференции.

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