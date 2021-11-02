Жоржиньо Вейналдум: моя главная задача — узнать своих одноклубников получше

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум рассказал об адаптации в новом клубе.

«Думаю, моей самой важной задачей в «ПСЖ» до сих пор является узнать своих одноклубников получше. Все они для меня — новые люди, ни с кем из них я не встречался раньше с профессиональной точки зрения, нам надо сыграться. На тренировках усердно работаю и лучше знакомлюсь с их игровыми привычками. Здесь я познакомился с новым тренером с уникальным стилем игры. Я должен привыкнуть ко всему. Маурисио даёт нам возможность быть свободными художниками на поле, а также проводит большую ротацию состава, которая касается всех позиций. Я пришёл из команды, в которой играл пять лет. В Англии всё было слажено, мы знали друг друга», — сказал Вейналдум на пресс-конференции.