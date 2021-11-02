Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не работает вместе с основным составом команды. Об этом сообщает портал Fiorentina со ссылкой на Lady Radio.

По информации источника, сегодня Александр тренировался индивидуально, отдельно от основной группы. Ранее стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.