Украинский футболист подвергся резкой критике за слова о геях

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин подвергся критике за слова о сексуальных меньшинствах. Ранее Беседин заявил, что не поддерживает гей-парады, а также отметил, что не хочет, чтобы его сын рос и смотрел на геев. Пользователи соцсетей раскритиковали футболиста за высказывания.



«Закрой ему глаза, пока не будешь готов, чувак», — написал пользователь bobsbottlerocket на сайте Reddit.



«А люди думали, что Бонуччи давал плохие интервью», — отметил болельщик под ником Physical-South-3564.



«Гомофобный кусок чёртова мусора заставляет меня стыдиться того, что я поддерживаю киевское «Динамо», — признался пользователь PashaUrius.



«Восточная Европа и безудержная гомофобия. Назовите более культовый дуэт», — написал участник обсуждения под ником BitOfACraic.



«Вероятно, он сам гей. Обычно самые ярые гомофобы и есть геи», — выразил мнение пользователь hehe_OK.

Новость по теме Игрок сборной Украины: не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на геев