Украинский футболист подвергся резкой критике за слова о геях

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин подвергся критике за слова о сексуальных меньшинствах. Ранее Беседин заявил, что не поддерживает гей-парады, а также отметил, что не хочет, чтобы его сын рос и смотрел на геев. Пользователи соцсетей раскритиковали футболиста за высказывания.
«Закрой ему глаза, пока не будешь готов, чувак», — написал пользователь bobsbottlerocket на сайте Reddit.
«А люди думали, что Бонуччи давал плохие интервью», — отметил болельщик под ником Physical-South-3564.
«Гомофобный кусок чёртова мусора заставляет меня стыдиться того, что я поддерживаю киевское «Динамо», — признался пользователь PashaUrius.
«Восточная Европа и безудержная гомофобия. Назовите более культовый дуэт», — написал участник обсуждения под ником BitOfACraic.
«Вероятно, он сам гей. Обычно самые ярые гомофобы и есть геи», — выразил мнение пользователь hehe_OK.
- 2 ноября 2021
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