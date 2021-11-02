Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Вильярреала» прокомментировал возможный уход Эмери в «Ньюкасл»

Президент «Вильярреала» прокомментировал возможный уход Эмери в «Ньюкасл»
Комментарии

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг высказался о возможном уходе главного тренера Унаи Эмери в английский «Ньюкасл Юнайтед».

«Я уверен, что он не витает в своих мыслях. Унаи заключил с нами контракт, а они заключаются для того, чтобы их исполнять. Мы надеемся, что он сможет продолжить работу и доработать контракт до конца», — приводит слова Роига журналист Низар Кинселла в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» рассчитывает в ближайшее время заключить контракт с испанским специалистом. По сообщениям СМИ, договор будет подписан на три года. «Сороки» выплатят «Вильярреалу» € 7 млн в качестве компенсации за переход Эмери.

20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. В настоящее время исполняющим обязанности наставника английского клуба является Грэм Джонс.

Новость по теме
Руководство «Ньюкасла» рассчитывает, что Эмери возглавит клуб до матча с «Брайтоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021