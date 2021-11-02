Президент «Вильярреала» прокомментировал возможный уход Эмери в «Ньюкасл»

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг высказался о возможном уходе главного тренера Унаи Эмери в английский «Ньюкасл Юнайтед».
«Я уверен, что он не витает в своих мыслях. Унаи заключил с нами контракт, а они заключаются для того, чтобы их исполнять. Мы надеемся, что он сможет продолжить работу и доработать контракт до конца», — приводит слова Роига журналист Низар Кинселла в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» рассчитывает в ближайшее время заключить контракт с испанским специалистом. По сообщениям СМИ, договор будет подписан на три года. «Сороки» выплатят «Вильярреалу» € 7 млн в качестве компенсации за переход Эмери.
20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. В настоящее время исполняющим обязанности наставника английского клуба является Грэм Джонс.
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