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«Ювентус» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Мората, Дибала.

«Зенит»: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Ловрен, Караваев, Мостовой, Вендел, Барриос, Сутормин, Клаудиньо, Азмун.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» (9) — на 1-м месте.

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