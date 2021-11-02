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Клаудио Маркизио: рисунка игры у «Ювентуса» нет

Клаудио Маркизио: рисунка игры у «Ювентуса» нет
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Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио оценил выступление туринского клуба в нынешнем сезоне.

«Я не вижу никакого сходства с сезоном-2015/2016, сезоном великого возвращения. Скорее, на ум приходит сезон-2010/2011. Тогда мы закончили первенство на седьмом месте. Когда вы входите в негативный поток, выбраться из него нелегко. Состав неплохой, но индивидуальностей в клубе нет. Рисунка игры ещё нет. Команде нужен новый импульс», — приводит слова футболиста La Gazetta dello Sport.

В серии А «Ювентус» идёт на девятом месте. Команда Андреа Пирло одержала четыре победы в 11 играх национального первенства, потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью с соперниками.

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