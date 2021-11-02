Экс-игрок «Фиорентины»: Кокорину надо дать конкретные задачи в организованной команде

Бывший вратарь «Фиорентины» Джованни Галли оценил выступление российского нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина.

«Кокорин пытался играть, но сразу же получил травму. К сожалению, так как он лишился возможности выхода на поле, он пропал и для него настали мрачные времена. Кокорину надо дать конкретные задачи в организованной команде, тогда всё поменяется», — цитирует футболиста портал Fiorentina со ссылкой на Lady Radio.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.