Миранчук оказался в запасе «Аталанты» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 2 ноября, состоится матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед». Встреча группы F пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия).

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Аталанта»: Муссо, де Рон, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Педерсен, Иличич, Сапата, Пашалич.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Варан, Бейи, Ван-Биссака, Погба, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Рашфорд.

Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.

«Манчестер Юнайтед» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Аталанта» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Вильярреал» (4) и «Янг Бойз» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».