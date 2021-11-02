«Челси» минимально обыграл «Мальмё» на выезде

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» — «Челси». Встреча прошла на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 59-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник гостей Хаким Зиеш. Каллум Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу, а Зиеш в касание замкнул передачу.

«Челси» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Мальмё» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Ювентус» (9) и «Зенит» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Челси».