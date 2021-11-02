«Челси» минимально обыграл «Мальмё» на выезде

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» — «Челси». Встреча прошла на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 59-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник гостей Хаким Зиеш. Каллум Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу, а Зиеш в касание замкнул передачу.
«Челси» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Мальмё» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Ювентус» (9) и «Зенит» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Челси».
- 2 ноября 2021
-
23:19
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:33
-
21:20
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:00
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:30
-
20:22
-
20:20
-
20:18