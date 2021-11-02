В «Динамо» прокомментировали возможный запрет проведения матча с «Краснодаром» в Москве

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о запрете со стороны Роспотребнадзора проводить матч 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» в Москве.



«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждём ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».