Яремчук выйдет в стартовом составе «Бенфики» на игру с «Баварией»

Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Бенфика». Встреча группы Е пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Юпамекано, Дэвис, Гнабри, Горецка, Киммих, Зане, Левандовски, Коман.
«Бенфика»: Влаходимос, Да Силва, Вертонген, Жуниор, Гарсия, Вериссимо да Силва, Мейте, Жоау Мариу, Эвертон, Яремчук, Фернандеш.
«Бавария» в 3 матчах набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (3) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Бенфика».
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