«Ювентус» — «Зенит»: Дибала открыл счёт

В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). К 12-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит».
На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. После розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала пробил в угол ворот.
Встречу группового этапа обслуживает бригада судей из Испании во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Теодоро Собрино Маган. Четвёртый рефери — Хосе Мунуэра Монтера.
«Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (9) — на 1-м месте.
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