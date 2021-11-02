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Губерниев: даже бледный «Ювентус» выглядит исполином перед скромным европейским «Зенитом»

Губерниев: даже бледный «Ювентус» выглядит исполином перед скромным европейским «Зенитом»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».

«Зенит» — флагман российского футбола! Но даже бледный в последнее время «Ювентус» выглядит исполином перед скромным европейским «Зенитом», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» проходит в эти минуты на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. На 11-й минуте встречи счёт открыл форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит».

«Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (9) — на 1-м месте.

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