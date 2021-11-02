«Ювентус» — «Зенит»: Бонуччи забил гол в свои ворота

В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). К 27-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит».
На 26-й минуте встречи защитник «Зенита» Вячеслав Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную, где защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.
Встречу группового этапа обслуживает бригада судей из Испании во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Теодоро Собрино Маган. Четвёртый рефери — Хосе Мунуэра Монтера.
«Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (9) — на 1-м месте.
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