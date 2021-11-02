«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Наполи»

Мадридский «Реал» нацелился на испанского полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Sport.es.



По информации источника, в игроке лично заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, ранее работавший с Руисом в «Наполи». Благодаря подписанию 25-летнего полузащитника «Реал» рассчитывает омолодить свою среднюю линию. Вероятнее всего, трансфер состоится летом.



В нынешнем сезоне Серии А Руис принял участие в 11 матчах, забил три гола, отдал одну голевую передачу и получил одну жёлтую карточку. Испанец играет в «Наполи» с 2018 года. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании, за которую на данный момент провёл 15 матчей.