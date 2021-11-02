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Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» и «Шахтёра» в Лиге чемпионов

Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» и «Шахтёра» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Шахтёром». Игра состоится завтра, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«У нас всё очень хорошо. Мы прекрасно знаем своих соперников. Очень важно выиграть этот матч в важнейший момент в группе. В зависимости от победы или поражения завтра многое может измениться.

Если мы проиграем, будем обязаны выиграть два последних матча в группе, при этом и победа ничего нам не гарантирует. Обычно «Шахтёр» не терпит неудач в таких играх», — цитирует Анчелотти Marca.

После трёх матчей «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте.

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