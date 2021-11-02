Роналду впервые забил в ЛЧ за «Манчестер Юнайтед» в 4-х играх подряд
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил за английский клуб в Лиге чемпионов в 4-х матчах кряду.
Это произошло на 45-й минуте противостояния с итальянской «Аталантой». Бруну Фернандеш оставил пяткой мяч Роналду, и Криштиану расстрелял ворота соперника.
«Манчестер Юнайтед» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Аталанта» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Вильярреал» (4) и «Янг Бойз» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».
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