Касильяс призвал уделять большее внимание диагностике проблем с сердцем у футболистов

Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс призвал уделять большее внимание диагностике проблем с сердцем у профессиональных футболистов.
«Должна проводиться большая профилактика. Потому что случаи, когда футболистам становится плохо с сердцем на поле, происходят каждый день. На таких же полях играют дети.
После того как я перенёс сердечный приступ, почти все мои партнёры по команде прошли диагностику сердца. Каждый в любой момент может пострадать от сердечного приступа.
Об этом говорят только когда это происходит на профессиональном уровне, как с Агуэро», — цитирует Касильяса Sport.es.
Напомним, в 2019 году испанскому вратарю «Порту» стало плохо во время тренировки. Игрок перенёс сердечный приступ, из-за которого ему пришлось завершить карьеру футболиста.
Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Позже стало известно, что Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца.
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