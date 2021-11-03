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«Ювентус» — «Зенит»: Кьеза увеличил преимущество хозяев

«Ювентус» — «Зенит»: Кьеза увеличил преимущество хозяев
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В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). К 75-й минуте счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит».

На 73-й минуте встречи нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза увеличил преимущество хозяев в счёте.

Встречу группового этапа обслуживает бригада судей из Испании во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Теодоро Собрино Маган. Четвёртый рефери — Хосе Мунуэра Монтера.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (9) — на 1-м месте.

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