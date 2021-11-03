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«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
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В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. После розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала пробил в угол ворот. На 26-й минуте игры защитник «Зенита» Вячеслав Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную, где защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот. На 58-й минуте нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил гол с пенальти. На 73-й минуте третий гол туринцев забил игрок Федерико Кьеза. На 82-й минуте форвард Альваро Мората довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи нападающий «Зенита» Сердар Азмун установил итоговый счёт.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Дибала – 11'   1:1 Бонуччи – 26' (автогол)   2:1 Дибала – 58' (пен)   3:1 Кьеза – 73'   4:1 Мората – 82'   4:2 Азмун – 90+2'
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