«Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, «Ювентус» обыграл «Зенит» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия), завершилась по счётом 4:2 в пользу хозяев.



Туринская команда набрала 12 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с одного из первых двух мест в группе Н. У идущего вторым «Челси» 9 очков, «Зенит» набрал 3 очка, а «Мальмё» не сумел набрать очков.

В оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» сыграет на выезде с лондонским «Челси» 23 ноября, а 8 декабря туринская команда дома примет шведский «Мальмё». Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси».