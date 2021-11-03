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«Бавария» разгромила «Бенфику» благодаря хет-трику Левандовского

«Бавария» разгромила «Бенфику» благодаря хет-трику Левандовского
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Бенфика». Встреча группы Е прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

По голу в составе мюнхенского клуба забили Серж Гнабри и Лерой Зане. Польский форвард Роберт Левандовски оформил хет-трик. В составе португальцев голами отметились Морато и Дарвин Нуньес.

«Бавария» в 4 матчах набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Бенфика».

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Левандовски – 26'   2:0 Гнабри – 32'   2:1 Морато – 38'   3:1 Зане – 49'   4:1 Левандовски – 61'   4:2 Нуньес – 74'   5:2 Левандовски – 84'
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