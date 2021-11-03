«Бавария» разгромила «Бенфику» благодаря хет-трику Левандовского

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Бенфика». Встреча группы Е прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.



По голу в составе мюнхенского клуба забили Серж Гнабри и Лерой Зане. Польский форвард Роберт Левандовски оформил хет-трик. В составе португальцев голами отметились Морато и Дарвин Нуньес.

«Бавария» в 4 матчах набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Бенфика».