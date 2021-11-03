Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» обыграл на выезде «Севилью» в матче Лиги чемпионов

«Лилль» обыграл на выезде «Севилью» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

В ночь со 2 на 3 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Севилья» — «Лилль». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 15-й минуте отличился полузащитник хозяев Лукас Окампос, ему ассистировал Рафаэль Мир.

На 43-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти в ворота «Севильи» и сравнял счёт.

На 51-й минуте полузащитник гостей Нанитамо Иконе с передачи Зеки Челика вывел свою команду вперёд.

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. Ему помогали ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Хорациу Фесник.

После четырёх матчей «Лилль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов с 5 очками в активе. «Севилья» (3) – на 4-м месте.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Окампос – 15'   1:1 Дэвид – 43' (пен)   1:2 Иконе – 51'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021