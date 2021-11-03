«Лилль» обыграл на выезде «Севилью» в матче Лиги чемпионов

В ночь со 2 на 3 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Севилья» — «Лилль». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 15-й минуте отличился полузащитник хозяев Лукас Окампос, ему ассистировал Рафаэль Мир.
На 43-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти в ворота «Севильи» и сравнял счёт.
На 51-й минуте полузащитник гостей Нанитамо Иконе с передачи Зеки Челика вывел свою команду вперёд.
Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. Ему помогали ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Хорациу Фесник.
После четырёх матчей «Лилль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов с 5 очками в активе. «Севилья» (3) – на 4-м месте.
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