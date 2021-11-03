Властимил Петржела: «Зенит» снова провалился. Российский футбол — дно

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвёл итога матча четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором питерский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» со счётом 2:4.

«Ну как же так? Снова провалились! Очень грустно! Никто не ожидал, что «Зенит» проиграет с таким крупным счётом. Я вовсе был уверен, что команда увезёт из Турина ничью или победу. Если уж такой слабый «Ювентус» не обыгрывать… Видимо, мастерства всё-таки не хватает. Российский футбол падает всё глубже. Правильно говорят у вас в стране — на дне. У «Зенита» ведь есть возможности сделать суперкоманду… Но а пока в очередной раз видим провал в Лиге чемпионов», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, по итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация в группе кардинально не изменилась — лишь лидеры в лице «Ювентуса» и «Челси» увеличили свой отрыв от «Зенита» и «Мальмё». Теперь питерцев, идущих третьими, отделяет от второго места шесть очков.