Сутормин высказался о решении арбитра дать перебить пенальти Дибале

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал поражение команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Не получилось выиграть. Хотели завоевать очки, но не получилось. К сожалению, пропустили много голов.

Повлиял ли на команду перебитый пенальти? Да. К сожалению, этот момент показательный. Обидно, что он сложился не в нашу пользу. Думаю, таким мастерам, как Дибала, второго шанса нельзя давать. А мы ему дали, к сожалению. Думаю, там по правилам дали перебить. И мы пропустили этот гол.

Думаю, у меня бывало и сложнее в «Зените», чем в первые 10 минут с «Ювентусом». Та же «Боруссия» хорошо играла в прошлом году. В целом мы готовились. Знали, что «Ювентус» после неудачных матчей будет агрессивно начинать играть. Но со стандарта упустили игрока на подборе. Сколько раз уже говорим одно и то же. Такие ошибки не прощают — счёт 0:1, и пришлось уже по-другому играть», — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).