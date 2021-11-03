Семак: арбитр был слишком строг, когда дал «Ювентусу» перебить пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Думаю, прежде всего не получилось надёжно сыграть в обороне. Мы очень много позволяли сопернику создавать. Когда появилось пространство во втором тайме, часто обыгрывали наших футболистов один в один. Ничего сверхъестественного не случилось, более сильная команда победила. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Думаю, то, что смогли забить в конце и уйти от крупного поражения, — это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по сегодняшнему матчу.

«Ювентус» играл сегодня хорошо. Команда была мотивирована после двух поражений, заряжена на игру, на борьбу. Они играли сегодня быстро, хорошо. Думаю, они сыграли в свою силу.

Впечатления от перебитого пенальти? Сложно сказать. Я не знаю, насколько. Если и было, может, небольшое нарушение… На мой взгляд, слишком строг был арбитр в этой ситуации», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).