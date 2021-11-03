Ал. Мостовой: забили целых два гола «Ювентусу», но на деле «Зенит» просто на уровень ниже

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Кажется, что круто — забили целых два гола «Ювентусу». Но на деле убеждаемся, что это просто другой уровень. Уровень ниже. Разве у «Зенита» скамейка уступает «Ювентусу»? Не очень сильно, но общий уровень хуже. Это Европа.

Провалом это не назовёшь, мы уже несколько лет из групп не выходим. Чемпионат России и европейский уровень — разница огромная. Лишнее подтверждение этому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).