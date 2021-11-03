Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проанализировал игру своей команды после поражения в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Более сильная команда сегодня победила. «Ювентус» был быстрее, игроки соперника индивидуально обыгрывали нас один в один, создавали моменты. Мы пассивно играли в обороне, позволяли сопернику спокойно контролировать мяч и создавать моменты. Когда игра пошла на встречных курсах, здесь индивидуально разница была ощутима. У них появилось пространство, Дибала и Кьеза с их индивидуальным мастерством и скоростью смотрелись отлично.

Что касается первого матча, то там была равная игра. Не так много позволяли сопернику. Сегодня «Ювентус» реабилитировался и сделал это с блеском. Играли хорошо, интенсивно и нас переиграли», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).