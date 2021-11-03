Сёмин прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Дибала — игрок очень высокого уровня. Он мне сегодня понравился, был лидером. Думаю, «Зенит» такого игрока, как Дибала, не имеет. Поэтому закономерное поражение. Был интересный футбол с обеих сторон. Но уровень игроков у «Ювентуса» значительно выше, чем у «Зенита».

Сегодня у меня никаких проблем с проходом на стадион не было. Нужно было просто правильно сдать тесты, прийти с ними. Это совершенно правильно и справедливо. На стадион пускают, но ты покажи, что жив-здоров», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).