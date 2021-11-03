Семак: нервничал не только Крицюк, но и все остальные
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре футболистов своего клуба в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).
«Почему низко встречали соперников? Игроки «Ювентуса» быстро работали с мячом, играли быстрее, мы поджимались, работали один в один. Поэтому низко садились.
Конечно, мы стараемся выходить через короткий пас. Когда-то это получается, когда-то — нет. Были моменты когда мы выходили, когда-то нет. Но всё упирается в скорость работы с мячом. И в этих компонентах «Ювентус» был сильнее.
Крицюк нервничал? Мне тоже так показалось. Но нервничал не только он, но и другие. Действовали напряжённо. Это действительно было», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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