Семак: нервничал не только Крицюк, но и все остальные

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре футболистов своего клуба в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Почему низко встречали соперников? Игроки «Ювентуса» быстро работали с мячом, играли быстрее, мы поджимались, работали один в один. Поэтому низко садились.

Конечно, мы стараемся выходить через короткий пас. Когда-то это получается, когда-то — нет. Были моменты когда мы выходили, когда-то нет. Но всё упирается в скорость работы с мячом. И в этих компонентах «Ювентус» был сильнее.

Крицюк нервничал? Мне тоже так показалось. Но нервничал не только он, но и другие. Действовали напряжённо. Это действительно было», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.