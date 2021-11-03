Семак — после поражения от «Ювентуса»: нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перебитом пенальти форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и объяснил замену Ярослава Ракицкого в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась победой туринцев со счётом 4:2.
«Пенальти? Это вопрос концентрации. Когда эмоции преобладают, иногда теряешь внимание. Незабитый пенальти случается редко и включается желание игроков поскорее помочь вратарю. Эмоции перехлёстывают.
Нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ. Потеря двух-трёх игроков она критична в Лиге чемпионов. Если по чемпионату России мы можем справляться с потерей, то в Лиге чемпионов этого недостаточно.
Почему заменил Ракицкого? Если мы перестраиваемся на четыре защитника, то можем заменить любого в зависимости от хода матча и от того, как складывается игра. В этот раз заменили Ярослава. Как будет в следующий раз – не знаю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).
- 3 ноября 2021
-
02:25
-
02:17
-
02:01
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:40
-
01:35
-
01:30
-
01:21
-
01:18
-
01:09
-
01:08
-
01:07
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 2 ноября 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:39
-
23:27