Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — после поражения от «Ювентуса»: нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ

Семак — после поражения от «Ювентуса»: нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перебитом пенальти форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и объяснил замену Ярослава Ракицкого в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась победой туринцев со счётом 4:2.

«Пенальти? Это вопрос концентрации. Когда эмоции преобладают, иногда теряешь внимание. Незабитый пенальти случается редко и включается желание игроков поскорее помочь вратарю. Эмоции перехлёстывают.

Нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ. Потеря двух-трёх игроков она критична в Лиге чемпионов. Если по чемпионату России мы можем справляться с потерей, то в Лиге чемпионов этого недостаточно.

Почему заменил Ракицкого? Если мы перестраиваемся на четыре защитника, то можем заменить любого в зависимости от хода матча и от того, как складывается игра. В этот раз заменили Ярослава. Как будет в следующий раз – не знаю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).

«Зениту» не место в плей-офф ЛЧ. Чемпион России получил четыре от «Ювентуса» «Зениту» не место в плей-офф ЛЧ. Чемпион России получил четыре от «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021