Семак — после поражения от «Ювентуса»: нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перебитом пенальти форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и объяснил замену Ярослава Ракицкого в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась победой туринцев со счётом 4:2.

«Пенальти? Это вопрос концентрации. Когда эмоции преобладают, иногда теряешь внимание. Незабитый пенальти случается редко и включается желание игроков поскорее помочь вратарю. Эмоции перехлёстывают.

Нам мешает не только уровень сопротивления в РПЛ. Потеря двух-трёх игроков она критична в Лиге чемпионов. Если по чемпионату России мы можем справляться с потерей, то в Лиге чемпионов этого недостаточно.

Почему заменил Ракицкого? Если мы перестраиваемся на четыре защитника, то можем заменить любого в зависимости от хода матча и от того, как складывается игра. В этот раз заменили Ярослава. Как будет в следующий раз – не знаю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).