Арбитр Федотов: судья очень хотел, чтобы «Ювентус» забил «Зениту»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о моменте с перебитием пенальти нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в матче с «Зенитом» (4:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«У меня есть вопросы по пенальти в ворота «Зенита» и по его перебитию. вопросы. Это не 11-метровый удар, там было какое-то лёгкое касание, и игрок «Ювентуса» точно упал не от него. Почему это не явная ошибка для VAR – непонятно. Так что пенальти в ворота «Зенита» абсолютно левый – и это при счёте 1:1.
Что касается перебития 11-метрового, то это тоже странное решение. Такие 11-метровые не перебивают. Посмотрите матч «Зенита» и «Спартака» – там игроки хозяев при пенальти вообще метра за два забежали. Обычно есть зазор – от линии штрафной до линии, на которой стоит судья. Это неофициально, но так работает везде. А здесь игроки «Зенита» даже не забежали, а просто немного наклонили корпус. Судья очень хотел, чтобы забил «Ювентус». Такие решения у меня просто в голове не укладываются», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На 55-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Зенита», однако нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сумел его реализовать. Позже судья решил дать футболисту возможность перебить пенальти, так как игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную раньше исполнения удара. Со второй попытки Дибала реализовал 11-метровый удар.
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