Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 80-й гол в Лиге чемпионов, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Польский форвард превзошел достижение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Ему удалось быстрее все забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.
Напомним, в матче четвёртого тура группового этапа ЛЧ «Бавария» разгромила «Бенфику» со счётом 5:2. На счету Роберта хет-трик.
«Бавария» в 4 матчах набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
-
03:49
-
03:30
-
02:50
-
02:35
-
02:25
-
02:17
-
02:01
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:40
-
01:35
-
01:30
-
01:21
-
01:18
-
01:09
-
01:08
-
01:07
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 2 ноября 2021
-
23:59