Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 80-й гол в Лиге чемпионов, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Польский форвард превзошел достижение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Ему удалось быстрее все забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.

Напомним, в матче четвёртого тура группового этапа ЛЧ «Бавария» разгромила «Бенфику» со счётом 5:2. На счету Роберта хет-трик.

«Бавария» в 4 матчах набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».