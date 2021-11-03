Караваев рассказал, что не удалось «Зениту» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о поражении команда в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». (2:4).

«Обидно проигрывать. В первую очередь не удалось высоко прессинговать и активнее и слаженнее играть», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).

В оставшихся двух играх «Зениту» предстоят матчи с «Мальмё» (на выезде) и «Челси» (дома). Математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов питерский клуб себе оставил — это случится при двух крупных победах «Зенита» и двух поражениях «Челси» в матчах с «Ювентусом» (дома) и «Зенитом» (на выезде).