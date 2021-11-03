Дибала о победе в матче с «Зенитом»: могли забить ещё несколько раз

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу в матче с «Зенитом» в групповом этапе Лиги чемпионов (4:2).
«Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить ещё несколько раз. Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.
«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).
- 3 ноября 2021
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