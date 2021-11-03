«Ювентус» — «Зенит»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Ювентус» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Зенит». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Пауло Дибила и ещё по разу отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. Защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи срезал мяч в собственные ворота и ещё один гол за «Зенит» забил Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы.

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«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Мальмё», а «Ювентус» встретится с «Челси». Обе игры пройдут 23 ноября.