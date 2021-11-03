Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой»
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2). 36-летний нападающий отметился дублем, свой второй гол он забил на 91-й минуте.
«Мы верим до конца. Мы сделаем всё, чтобы достичь наших целей! Мы — «красные дьяволы», — написал Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» в 4 матчах набрал 7 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Аталанта» (5) — на третьей позиции. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Уле-Гуннара Сульшера идёт пятой.
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Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
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- 3 ноября 2021
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