Мирча Луческу: киевское «Динамо» в матче с «Барселоной» заслуживало минимум ничью

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1). Украинский клуб в четырёх играх не забил ни одного гола и замыкает турнирную таблицу группы E, набрав одно очко.

«К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали. Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растём. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти.



Не стоит забывать, что «Динамо» на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.



Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с «Барселоной», на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку», — цитирует Луческу официальный сайт „Динамо“.

«Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице (6 очков). Лидирует «Бавария» (12).