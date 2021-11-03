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Мануэль Локателли прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Мануэль Локателли прокомментировал победу в матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» (4:2).

«В подобных матчах больше всего нужны сильные личности. Сегодня мы это доказали. Мы единая команда, и эта победа должна стать новой отправной точкой для нас. Мы провели хороший матч. Нам нужно обрести уверенность после такой игры и продолжать следовать указаниям тренера. Мы смогли заранее обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сейчас важно исправить положение в чемпионате и вернуть „Ювентус“ на то место, которое он заслуживает», — цитирует Локателли официальный сайт клуба.

«Ювентус» выиграл все четыре матча на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов и лидирует в группе H (12 очков). «Зенит» — третий (3). В турнирной таблице Серии A туринский клуб идёт девятым после 11 матчей.

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